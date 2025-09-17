Haberler

Çorum'da Trafik Denetiminde Kaçan Sürücü Polis Memuruna Çarptı

Çorum'da Trafik Denetiminde Kaçan Sürücü Polis Memuruna Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı. Olayda bir polis memuru yaralandı ve kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çorum'da trafik ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir araçtaki dürücüsü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cemil Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine denetim yapab ekipleri, 66 DE 055 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak hızla uzaklaştı. Olayda bir polis memuru, aracın lastiğinin ayağının üzerinden geçmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler kaçan sürücünün aracının lastiklerini ateş ederek patlattı. Daha sonra takibe alınan araç Bağcılar 96. Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulundu. Araç, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından otoparka kaldırıldı.

Ekipler araçtaki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne kardeş ülke Azerbaycan'ı kızdırdı: Bu aptallığa bir son verin

Türk dizisindeki bu sahne Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.