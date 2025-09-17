Çorum'da Trafik Denetiminde Kaçan Sürücü Polis Memuruna Çarptı

Çorum'da trafik ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir araçtaki dürücüsü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cemil Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine denetim yapab ekipleri, 66 DE 055 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarparak hızla uzaklaştı. Olayda bir polis memuru, aracın lastiğinin ayağının üzerinden geçmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler kaçan sürücünün aracının lastiklerini ateş ederek patlattı. Daha sonra takibe alınan araç Bağcılar 96. Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulundu. Araç, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından otoparka kaldırıldı.

Ekipler araçtaki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ÇORUM