Çorum'da Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki adrese düzenlenen operasyonda, 1 adet Kalalnikof tüfek, 10 adet deri el yazması Kur'an-ı Kerim ile çeşitli tarihi eser olduğu değerlendirilen mataryeller ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi'nde belirlenen iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından evlerde yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 1 adet "AK-47 Kalaşnikof" piyade tüfeği, silaha ait 858 adet fişek ve 10 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 128 adet fişek, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü ve 21 adet fişeği ile 1 adet askeri hücum yeleği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 10 adet deri el yazması Kur'an-ı Kerim, 1 adet yatağan kılıç, 1 adet kama ve üzerinde haç işareti bulunan 4 adet metal materyal de ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak evlerde bulunan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ÇORUM