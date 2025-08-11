Çorum'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Çorum'un Kale Mahallesi'nde pompalı tüfekle bacağından vurulan bir şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Çorum'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi İbik 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Sokaktaki silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bidirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
