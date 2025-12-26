Haberler

Çorum'da kaçak silah operasyonu

Çorum'un Bayat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Bayat ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 165 adet tabanca fişeği, 18 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

