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Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde 22 yaşındaki Serkan Buğdaylı, serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği Hoşur Göleti'nde akıntıya kapılarak boğuldu.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, Boğazkale ilçesinde bulunan Hoşur Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Serkan Buğdaylı, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya girdi. Akıntının şiddetiyle kayalıklara çarptığı iddia edilen Buğdaylı'nın sudan çıkmadığını gören arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışma neticesinde göletten çıkartılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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