Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı

Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına itfaiye tarafından büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çorum'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi 55. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

HURDAYA DÖNDÜ

Kısa sürede alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı

CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem!
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı

CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Lig kaynıyor! Bir takım daha hakem hataları sonrası kazan kaldırdı
Justin Bieber'dan skandal tehdit: Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım

"Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım"
Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.