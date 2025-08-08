Çorum'da Panelvan ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'da Panelvan ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde panelvan araç ile cipin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza, eski Alaca-Yozgat karayolu Mezbahane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 19 DK 812 plakalı panelvan araç ile Tuğran T. yönetimindeki 60 SA 671 plakalı Chery marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan Sevda A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
