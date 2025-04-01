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Çorum'da Otomobil Kazasında Çocuk Camdan Fırladı

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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçta oturan bir küçük çocuk camdan sokağa fırladı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İki otomobil çarpıştı, çocuk camdan fırladı... O anlar kamerada

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada küçük çocuk aracın camından sokağa fırladı. 5 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Tekceviz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, sokakların kesişiminde çarpıştı. Savrulan otomobillerden birisi duvarı yıkarak bahçeye girerken, diğer otomobilin ön koltuğundaki kadının kucağında oturan çocuk camdan sokağa fırladı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, iki otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller sürükleniyor. Araçlardan birisi bahçeye girerken, diğer otomobildeki çocuk camdan dışarı savruluyor. Çocuk büyük panik yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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