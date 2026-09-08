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Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 06 RE 060 plakalı Toyota marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 19 AES 254 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletteki yolcu Ş.E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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