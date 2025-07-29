Çorum'da Oto Galeride Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Yaralandı

Çorum'da oto galeride iş yeri sahibiyle tartışan bir kişi, dükkana tabancayla ateş açtı. Saldırıda camların kırılmasıyla yaralanan galeri sahibi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto galeri işletmecisi K.K. (51) ile dükkana gelen kimliği belirsiz bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, şüpheli yanında getirdiği silahla iş yerine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarının isabet etmesiyle yaralanan iş yeri sahibi K.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. - ÇORUM