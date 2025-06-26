Çorum'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Alaca ilçesinde arsada çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayın meydana geldiği Ayhan Mahallesi'nde mahalle sakinleri durumu acil servise bildirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde evlerin arasında bulunan arsada çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ayhan Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle arsada örtü yangını çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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