Çorum'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde evlerin arasında bulunan arsada çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ayhan Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle arsada örtü yangını çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. - ÇORUM