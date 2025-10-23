Haberler

Çorum'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Çorum-Sungurlu kara yolunda minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da minibüs ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Sungurlu kara yolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da karşı şeride geçerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle Çorum-Sungurlu karayolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
