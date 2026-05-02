Mantar toplarken kaybolan yaşlı adam sağ bulundu

Çorum'un Laçin ilçesinde mantar toplamak isterken kaybollan yaşlı adam ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Laçin ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali B. mantar toplamak için evinden ayrıldı. Yeşildere mevkiine giden adamdan bir daha haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam sağ olarak bulundu. Bulunan vatandaşın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. - ÇORUM

