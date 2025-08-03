Çorum'da Kuaförde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Kuaförde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'da husumetli olduğu kişiyi kuaför salonunda silahla vurarak yaralayan Muhammet Ö. güvenlik güçlerince kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'da bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi kuaför salonunda silahla vurarak yaraladı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunun vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Muhammet Ö. ise suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Olay anı kamerada

Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammet Ö.'nün kuaför salonuna geldiği ve bir süre bekledikten sonra çıkarttığı silahla Samet Y.'ye ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından şüpheli kaçarken, iş yerindekiler büyük panik yaşıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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