Çorum'da Kavga Sonrası Silahlı Ölüm

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Osmancık ilçesi İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlık yolunda, sohbet eden Mehmet Yücetürk ile E.T. arasında alkolün etkisiyle kavga çıktı. Kavga sırasında E.T. tabancayla ateş ederek Mehmet Yücetürk'ü vurdu. Ağır yaralanan Yücetürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yücetürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerine teslim olan E.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Mehmet Yücetürk'ün babası Şeref Dana'nın da 2019 yılında ateşli silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.