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Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı
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Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.A.A., arkadaşlarıyla birlikte husumetli olduğu A.M.A. ve M.A.A.'nın evine gitti. Tartışma kavgaya dönüştü ve A.A.A.A. bıçakla yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, olaya karışan iki şüpheliyi gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A.A.A., arkadaşlarıyla birlikte önceden husumetli olduğu A.M.A. ve M.A.A.'nın yaşadığı eve gitti. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede A.A.A.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından A.M.A. ve M.A.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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