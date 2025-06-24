Çorum'da Hayalet Ağlar Toplandı, İhlal Cezaları Uygulandı

Çorum'da Hayalet Ağlar Toplandı, İhlal Cezaları Uygulandı
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Çorum'un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz hayalet ağları topladı ve iki amatör balıkçıya kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Çorum'un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "hayalet ağları" topladı. Ayrıca kurallara aykırı avlanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Ekipler, bu kapsamda Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajı'nda geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, balıkçılar tarafından bırakılan ve su canlıları için ölümcül bir tehdit oluşturan, "hayalet ağ" olarak tabir edilen sahipsiz ağlar tespit edildi. Denetimler esnasında amatör balıkçılık kurallarını ihlal ettiği belirlenen iki kişiye, idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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