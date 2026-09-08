Haberler

Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan M.A. ile S.Ö. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., S.Ö. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var

İstanbul'da gece yarısı dehşet: Bu sokaktan 3 ağır yaralı çıktı

Sayıştay'a yeni isim atandı

Gece yarısı dikkat çeken atama
Eski Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi'nden sabah tahliye edilecek

Yıllardır tutukluydu! Tahliye tarihi belli oldu
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Yeni takımı duyuruldu