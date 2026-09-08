Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.

Olay, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan M.A. ile S.Ö. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., S.Ö. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı