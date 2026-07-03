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Uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı

Uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı
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Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evinin önüne giden bir kişi, tüfekle ateş açıp aracın camlarını kırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evinin önüne giden bir kişi, tüfekle ateş açtı. Daha sonra ailesine ait otomobilin camlarını kıran öfkeli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Kafkas Evleri 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K., uzun süredir görüşmediği babasının evinin önüne gitti. Yanında getirdiği tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başlayan şahsı ve ailesine ait park halindeki aracın camlarını kırdığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şahsın kullandığı iki tüfeğe el konuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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