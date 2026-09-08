Haberler

Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’da 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralana olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

Korkulan oldu! Şafak vakti dünyayı alarma geçiren hamle
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka

Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Meğer korkudan yiyormuş