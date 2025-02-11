Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı

Çorum'da alkollü sürücü idaresindeki otomobilin tuzlama aracına çarpması neticesinde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.L. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, S.Ç. yönetimindeki Karayolları'na ait tuzlama aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan G.R.Ç. (41) isimli kadın yaralandı.

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan G.R.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. M.L.'nin yapılan kontrollerde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.