Çorum'da 15 Şahıs Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı. Ayrıca, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 9 vatandaş da bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa