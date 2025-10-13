Çorum'da 15 Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı. Ayrıca, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 9 vatandaş da bulunarak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM