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Çorum Alaca'da yağışlı havada tarlaya uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Çorum Alaca'da yağışlı havada tarlaya uçan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi girişinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 06 GA 0141 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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