Çorum Alaca'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum Alaca'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut C. idaresindeki motosiklet ile "U" dönüşü yapmak üzere olan Edanur Ş. Yönetimindeki 41A FM 005 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü ve yolcu Hüseyin Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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