Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Otoyolu üzerindeki Çorlu Gişeleri mevkiinde, tırda yüklü konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Olay, sabaha karşı Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzeri Çorlu Gişeleri'ne yakın mevkide meydana geldi. Edirne istikametine seyreden tır üzerindeki atık karton yüklü konteynerde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerdeki kağıtların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ve su tankerleriyle yapılan müdahale sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı