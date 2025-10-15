Haberler

Çorlu Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panolarında Patlama

Çorlu Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panolarında Patlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarından yükselen dumanlarla birlikte küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Olay sonrası hastanede bazı servislerdeki hastalar tahliye edildi, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri müdahalede bulundu.

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi'nde elektrik panolarından yükselen dumanla birlikte küçük çaplı patlama meydana geldi.

Zafer Mahallesi'nde bulunan Çorlu Devlet Hastanesi morg girişi bahçesindeki elektrik panolarından dumanlar yükseldi. Bir süre sonra yükselen dumanlarla birlikte küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hastane görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve TREDAŞ ekipleri gerekli müdahalelerde bulunarak daha büyük bir tehlikeyi engelledi.

Enerji kesintisi ve çıkan dumanlar nedeniyle bazı servislerde bulunan hastalar tahliye edildi.

Arızanın giderilmesinin ardından tahliye edilen noktalarda faaliyetlerin aksamadan kaldığı yerden devam ettiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çatışmalar yeniden başladı! Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi

Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.