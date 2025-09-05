Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kilo 365 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Hatip Mahallesi üzerinden şehre uyuşturucu pazarlayan sokak satıcılarını tespit etti. Yürütülen çalışmalarda 1 adres ve 1 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 30 kilo 365 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Çorlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ