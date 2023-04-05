Bir garip olay! Camiye ilgisiz kalan müezzini hastanelik etti

Tekirdağ Çorlu'da bir camide görevli müezzin, muslukların çalınması sebebiyle su tesisatçısı ile yaşadığı tartışmada aldığı yumruk darbeleri nedeniyle hastanelik oldu. Müezzin M.S.K.'nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürüldü.