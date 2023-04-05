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Bir garip olay! Camiye ilgisiz kalan müezzini hastanelik etti

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da bir camide görevli müezzin, muslukların çalınması sebebiyle su tesisatçısı ile yaşadığı tartışmada aldığı yumruk darbeleri nedeniyle hastanelik oldu. Müezzin M.S.K.'nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürüldü.

Hürriyet Mahallesi Erim Caddesi üzerindeki Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nin geçtiğimiz gün musluklarının çalındığı öne sürüldü. Musluklardan boşa su akması ve durumun geç fark edilmesi nedeniyle müezzin ile su tesisatçısı arasında tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası müezzin M.S.K., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı.

Bir garip olay! Camiye ilgisiz kalan müezzini hastanelik etti

CAMİYE İLGİSİZ KALDIĞI İÇİN DARP EDİLMİŞ

Yaralı müezzin olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müezzin M.S.K.'nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Tekirdağ Müezzin Çorlu 3. Sayfa Haberler

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