Tekirdağ'da aynı noktada iki ayrı motosiklet kazası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 Haziran Cuma günü aynı noktada meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aynı gün aynı noktada meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişinin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.
Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 5 Haziran Cuma günü aynı gün aynı noktada iki ayrı motosiklet kazaları meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosiklet sürücülerinin kaza yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı