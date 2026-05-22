Haberler

Çorlu'da Polis Şehadeti: Saldırgan Tutuklandı

Çorlu'da Polis Şehadeti: Saldırgan Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 polisin şehit olduğu saldırının faili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 polisin şehit olduğu saldırının faili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'un şehit edildiği olayın zanlısı Orhan Altan'ın hastanedeki tedavi süreci tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan zanlı, polis ekipleri eşliğinde Çorlu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayda iki polis şehit olmuştu

Olay, 17 Mayıs tarihinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede görüldüğüne ilişkin ihbar üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi.

İş merkezine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüphelinin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan iki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Olay sırasında yaralanan saldırgan ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırılmıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

Verdiği karar koca ülkeyi salladı! Ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası

Milyonluk iskan sonrası düğmeye basıldı! Belediye başkanı gözaltında
Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Vedat Muriqi seçimini yaptı

Vedat Muriqi seçimini yaptı!
Kaza sonrası kaybolan Esma Nur'u arama çalışmaları Tokat'a uzandı

Ekipler 6 gündür Esma'yı arıyor! Çalışmalar komşu kente uzandı
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı