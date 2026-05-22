Çorlu'da Polis Şehadeti: Saldırgan Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 polisin şehit olduğu saldırının faili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'un şehit edildiği olayın zanlısı Orhan Altan'ın hastanedeki tedavi süreci tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan zanlı, polis ekipleri eşliğinde Çorlu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayda iki polis şehit olmuştu

Olay, 17 Mayıs tarihinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede görüldüğüne ilişkin ihbar üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi.

İş merkezine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüphelinin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan iki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Olay sırasında yaralanan saldırgan ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırılmıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı