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Çöp kamyonu küçük kızı ezdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çöp kamyonu altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çöp kamyonu altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi 15. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, O.A.(24) idaresindeki çöp kamyonu, sokağın başında bulunan çöp konteynerindeki çöpleri almak için durakladı. O esnada arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıkan D.T. (7) kamyonun hareket etmesi ile tekerleğin altında kaldı. Etraftaki vatandaşların uyarısı üzerine duran sürücü O.A. tekrar geri hamle yaptı. Olay yerine koşan vatandaşların kamyonun altından çıkardığı küçük kız için sağlık ekiplerine haber verildi. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan D.T., daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Küçük kız hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu sürücüsü O.A., polis sorgusu için gözaltına alındı.

D.T.'nin cenazesinin Yeşil Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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