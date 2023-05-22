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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i polis 8 yaralı

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i polis 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çocuklar arasında çıkan ve ailelerin de karışmasıyla büyüyen kavgada 1'i polis 8 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çocuklar arasında çıkan ve ailelerin de karışmasıyla büyüyen kavgada 1'i polis 8 kişi yaralandı.

Olay, Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta iki ailenin çocukları arasında çıkan kavga sonrası bugün aileler arasında tekrar kavga çıktı. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si bıçakla olmak üzere 7 kişi ve kavgaya müdahale eden 1 polis yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlar ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırılırken, kavgaya karışan bazı şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Manisa kavga 3. Sayfa Haberler

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