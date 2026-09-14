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Çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındı

Çocuğa çarpan sürücü gözaltına alındı
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Samsun’da aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

Samsun'da aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü T.Ş.'nin yaptığı araç, 9 yaşındaki Y.E.K.'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Y.E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü T.Ş., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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