Haberler

Şırnak'ta tır yangınında dorse kül oldu

Şırnak'ta tır yangınında dorse kül oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre-Silopi D400 kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dorse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Cizre-Silopi D400 kara yolunda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, aracın dorsesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cizre-Silopi kara yolu üzerindeki İnci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi istikametinden Cizre yönüne doğru seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede dorseyi sarması üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan araca hızla müdahale etti. Yoğun uğraşlar neticesinde yangın tırın çekici (kafa) kısmına ve çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışması gerçekleştirilirken, tırın dorsesi tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı