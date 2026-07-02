Şırnak'ta tır yangınında dorse kül oldu

Cizre-Silopi D400 kara yolunda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, aracın dorsesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cizre-Silopi kara yolu üzerindeki İnci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi istikametinden Cizre yönüne doğru seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede dorseyi sarması üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan araca hızla müdahale etti. Yoğun uğraşlar neticesinde yangın tırın çekici (kafa) kısmına ve çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışması gerçekleştirilirken, tırın dorsesi tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı