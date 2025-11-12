Cizre'de Silahlı Saldırı Failli Yakalandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırının faili H.D., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı, ancak olay yerinde boş kartuş ve kovan bulundu.
Edinilen bilgilere göre, saat 16.15 sıralarında H.D. isimli şahıs, M.S. adlı ev sahibinin ikametine gelerek ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, evin önünde 2 adet boş kartuş ve 1 adet boş kovan ele geçirildi. Olayın ardından özel ekip görevlendiren polis, şüpheliyi yaklaşık 15 dakika içinde pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK
