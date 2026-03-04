Haberler

Cizre'de intihar girişimi itfaiye erinin ikna etmesiyle son buldu

Cizre'de intihar girişimi itfaiye erinin ikna etmesiyle son buldu
Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında intihar girişiminde bulunan kadın, itfaiye dalgıç şefinin uzun uğraşları sonucu eyleminden vazgeçirildi ve güvenli alana alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında intihar girişiminde bulunan kadın, itfaiye dalgıç şefinin uzun uğraşları sonucu ikna edilmesiyle eyleminden vazgeçti.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Nehri kıyısında bir kadının tehlikeli hareketler sergilediğini ve suya atlamaya hazırlandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri nehir kenarında tedbir alırken, dalgıç şefi Mehmet Ecevit kadının yanına giderek iletişim kurmaya çalıştı. Kadın, uzun uğraşlar sonucu nehre atlamaktan vazgeçirilip, güvenli alana alındı. Kadın, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
