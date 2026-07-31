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Cizre’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Cizre’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Silopi Karayolu Güzeller Rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre'den Silopi istikametine seyir halinde olan 06 TKD 06 plakalı otomobil ile DH66 KNF yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 TKD 06 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, yabancı plakalı araçta bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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