Haberler

Şırnak'ta uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis operasyonuyla yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz Şırnak'ımızın emniyetiyiz" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Mağlubiyetin nedenini açıklayıp ülkeye de mesaj yolladı
Bakan Kurum İzmit Körfezi'ne daldı, sonucu yerinde gördü

Görüntüdeki bakanımızı tanıdınız mı?
Washington'daki sahne sanatları merkezinin isminden 'Trump' ifadesi çıkarıldı

Trump'a şok! İsmi apar topar söküldü
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona