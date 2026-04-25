Çiriş otu toplamaya gitti hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden yaylaya çiriş otu toplamaya giden adam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden, Alipaşa yaylasına çiriş otu toplamaya giden Erdoğan Akbaş, burada rahatsızlandı. İhbar üzerine yaylaya 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Erdoğan Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı - OSMANİYE

