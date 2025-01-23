Çırçır Tepe Çöplerle Kaplandı: Çevre Kirliliği Tepkilere Yol Açtı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehrin en güzel manzarasına sahip olan Çırçır Tepe, çevre kirliliği nedeniyle çöplerle kaplandı.

Vatandaşların yoğun olarak uğradığı ve şehri yüksekten seyretmek için tercih ettiği Süleymanpaşa ilçesindeki Çırçır Tepe, çevreye atılan çöpler nedeniyle kötü bir görünüm kazandı. Plastik atıklar, yiyecek ambalajları ve diğer çöplerin tepede birikmesi, bölgenin doğal güzelliğini olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın sembol noktalarından biri olan bu alanın çöplerle kaplanması zaman zaman tepkilere neden oluyor. - TEKİRDAĞ