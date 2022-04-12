Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ın Niksar ilçesinde hareket halindeki cip, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
NİKSAR, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde hareket halindeki cip, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Niksar-Ünye karayolu Cer Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, M.Ö. yönetimindeki 60 ACS 455 plakalı Land Rower marka cip, Akkuş istikametine seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alev topuna dönen araç adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT