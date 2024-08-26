Üye Girişi
Haberler

Cinsiyet partisine katılan konuklara karısının ihanet görüntülerini izletti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya'da düzenlenen bir cinsiyet partisinde yaşanan skandal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Partide, aldatıldığını öğrenen bir adam, delilleri tek tek göstererek hamile eşini herkese rezil etti. Bu olay, aldatma ve ahlaki değerlerin sorgulanması açısından büyük tartışmalara neden oldu.

Cinsiyet partisinde yaşanan rezalet sosyal medyada gündem oldu. Bir adam karısının onu aldattığını belgeler ile kanıtladı.

Delilleri tek tek gösterdi. Onu aldatan hamile eşini herkese rezil etti. Bolivya'da yapılan bir cinsiyet partisinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu.

Başta her şey yolundaydı ama sonra baba adayı mikrofonu eline aldı ve davetlilere çocuğun kendisinden olmadığına dair kanıtlar sunmaya başladı. Kadının karnındaki çocuk 4 değil 6 aylıktı ve adamın arkadaşındandı.

Aldatılan adam öfkeden gözü dönmüş bir şekilde, "Bu cinsiyet partisi onlarındır, benim değil. İşte hamileliğin 4 ay değil, 6 ay olduğunun kanıtı. Baba olacağım. Çocuk bekliyorum biliyorsunuz ama elimde bazı detaylar var." dedi.

Kocasının sözleri sonrası ne diyeceğini bilemeyen kadın ise , "Bu benim avukatım. Sakin ol aşkım açıklayacağım." dedi.

Olayı hayretler içerisinde izleyen davetliler ise kadının kocasını aldattığı adama saldırmaya başladılar.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Aldatmak Bolivya 3-sayfa Dünya 3.Sayfa Yaşam Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?
title