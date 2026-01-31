Antalya'da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA