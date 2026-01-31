Haberler

Antalya'da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nitelikli cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında