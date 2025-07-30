Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL'sini çaldı
Avcılar'da bir kadın, yaşlı bakkalın dikkatini dağıtmak için cinsel tacizde bulunarak kasadaki 20 bin TL'yi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir bakkal dükkanına müşteri gibi giren kadın, iddiaya göre yaşlı işletmecinin dikkatini dağıtmak için cinsel organına dokundu. Bu sırada kasadaki 20 bin TL'yi alarak hızla dükkandan ayrıldı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa