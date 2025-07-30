Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL'sini çaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir bakkal dükkanına müşteri gibi giren kadın, iddiaya göre yaşlı işletmecinin dikkatini dağıtmak için cinsel organına dokundu. Bu sırada kasadaki 20 bin TL'yi alarak hızla dükkandan ayrıldı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.