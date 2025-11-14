Cinsel İstismar Suçundan Mahkum Olan Öğretmene Toplam 465 Yıl Hapis Cezası

Antalya'da ilkokulda görev yaptığı dönemde 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla daha önce 636 yıl hapse mahkum edilen ve kararı Yargıtay tarafından kısmen bozulan öğretmen, yeniden görülen davada 19 çocuk yönünden toplam 465 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 8 yıl önce öğrencilerine yönelik nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın K.'nın yargılandığı davada yeni karar açıklandı. Mahmut Aydın K., 28 öğrenciye yönelik suçlamalar nedeniyle yargılandığı ilk davada Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 çocuk için toplam 621 yıl, aynı dosyada bir öğrenci için 15 yıl olmak üzere toplam 636 yıl hapis cezası almış ve hiçbir indirim uygulanmadan mahküm edilmişti. Ayrıca öğretmenlikten de men edilmişti.

Kararın istinaf incelemesinde 6 çocuk yönünden rapor eksikliği, 12 çocuk yönünden ise "hükmü etkileyecek nitelikte hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği" tespit edilince dosya Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Rapor eksikliği bulunan 6 çocuk yönünden yeniden başlayan yargılama, yargıtaydan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birleştirildi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Mahmut Aydın K., SEGBİS aracılığıyla katılırken taraf avukatları ile çok sayıda mağdur çocuğun anne ve babası salonda hazır bulundu. Sanık Mahmut Aydın K., duruşmada önceki savunmalarını tekrar ederek aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini, avukatlarının tahliye talebine katıldığını ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kısmi bozma ilamına bir diyeceği olmadığını söyledi. Aileler ise ortak beyanlarında şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyanın birleşmesiyle birlikte yeniden değerlendirdiği 19 çocuk yönünden sanık Mahmut Aydın K.'yı "çocukların nitelikli cinsel istismarı" ve çeşitli suçlardan mahkum etti. Sanığa, 12 öğrenci için 30'ar yıl, 4 öğrenci için 16 yıl 10 ay 15'er gün, bir öğrenci için 18 yıl 9 ay, bir öğrenci için 13 yıl 6 ay ve bir öğrenci için 6 yıl hapis cezası verilerek toplam ceza 465 yıl 9 ay olarak açıklandı. Böylece mahkeme, yaklaşık 500 yıla karşılık gelen yeni mahkumiyet kararını hükme bağlamış oldu. - ANTALYA