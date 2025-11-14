Haberler

Cinsel İstismar Suçundan Mahkum Olan Öğretmene Toplam 465 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da ilkokulda görev yapan öğretmen Mahmut Aydın K., 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla yeniden görülen davada 19 çocuk yönünden toplam 465 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da ilkokulda görev yaptığı dönemde 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla daha önce 636 yıl hapse mahkum edilen ve kararı Yargıtay tarafından kısmen bozulan öğretmen, yeniden görülen davada 19 çocuk yönünden toplam 465 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 8 yıl önce öğrencilerine yönelik nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın K.'nın yargılandığı davada yeni karar açıklandı. Mahmut Aydın K., 28 öğrenciye yönelik suçlamalar nedeniyle yargılandığı ilk davada Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 çocuk için toplam 621 yıl, aynı dosyada bir öğrenci için 15 yıl olmak üzere toplam 636 yıl hapis cezası almış ve hiçbir indirim uygulanmadan mahküm edilmişti. Ayrıca öğretmenlikten de men edilmişti.

Kararın istinaf incelemesinde 6 çocuk yönünden rapor eksikliği, 12 çocuk yönünden ise "hükmü etkileyecek nitelikte hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği" tespit edilince dosya Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Rapor eksikliği bulunan 6 çocuk yönünden yeniden başlayan yargılama, yargıtaydan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birleştirildi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Mahmut Aydın K., SEGBİS aracılığıyla katılırken taraf avukatları ile çok sayıda mağdur çocuğun anne ve babası salonda hazır bulundu. Sanık Mahmut Aydın K., duruşmada önceki savunmalarını tekrar ederek aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini, avukatlarının tahliye talebine katıldığını ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kısmi bozma ilamına bir diyeceği olmadığını söyledi. Aileler ise ortak beyanlarında şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyanın birleşmesiyle birlikte yeniden değerlendirdiği 19 çocuk yönünden sanık Mahmut Aydın K.'yı "çocukların nitelikli cinsel istismarı" ve çeşitli suçlardan mahkum etti. Sanığa, 12 öğrenci için 30'ar yıl, 4 öğrenci için 16 yıl 10 ay 15'er gün, bir öğrenci için 18 yıl 9 ay, bir öğrenci için 13 yıl 6 ay ve bir öğrenci için 6 yıl hapis cezası verilerek toplam ceza 465 yıl 9 ay olarak açıklandı. Böylece mahkeme, yaklaşık 500 yıla karşılık gelen yeni mahkumiyet kararını hükme bağlamış oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.