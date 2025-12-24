Cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te cinsel istismar suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te cinsel istismar suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan operasyon neticesinde, çocukların cinsel istismarı suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs, gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa