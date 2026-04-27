Çine'de uyuşturucu ticaretine jandarma ekiplerinden suçüstü

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen narkotik faaliyet kapsamında O.A. (48) isimli şahsın, Muğla'dan gelen S.A. (46) ve M.T. (44) ile uyuşturucu alışverişi yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, alışveriş esnasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.A.'nın üzerinde yapılan aramada 6,18 gram metamfetamin, 18 bin 520 TL nakit para, 1 adet kasatura, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

