Cinayet ve Hırsızlık Suçlarından Aranan Şahıs Kayseri'de Yakalandı

Güncelleme:
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 aranma kaydı ile hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahsı terasta yakaladı. K.Ç., çeşitli suçlardan aranan bir kişi olarak kayıtlarda yer alıyordu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 3 ilde 5 aranma kaydı ile aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; terasta kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 'Hırsızlık', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' gibi çeşitli suçlardan Kayseri, Aksaray ve Antalya Adli Makamlarınca 5 aranma kaydı ile aranan ve toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.Ç..'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. K.Ç.'nin bulunduğu yeri tespit eden polis, adrese operasyon düzenlerken, K.Ç., kaçmaya çalışırken terasta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ç.; cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ




