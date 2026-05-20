Çin'de selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 20 kişi kayıp

Güncelleme:
Çin'in orta ve güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 22 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayıp. Binlerce kişi tahliye edilirken, hükümet afet bölgelerine yardım fonu ayırdı.

Çin'in orta ve güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana devam eden sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Devlet medyasına göre; Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi'nde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 20 kişi kayıp olarak bildirildi.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; Hunnan eyaletindeki bir ilçede 61 bin 500 kişi yağışlardan etkilendi. Hükümet yetkilileri, dün afetlerden etkilenen bölgeler için 17,6 milyon dolar tutarında yardım fonu ayırdı. Ağır can ve mal kaybının yaşandığı Guizhou eyaleti için ek 30 milyon yuan (4,4 milyon dolar) tahsis edildiği belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, Hunan, Guizhou ve Hubei'de etkilenen bölgelerden yaklaşık 24 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı. - HUBEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
