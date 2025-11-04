Haberler

Çin'de Kamyon İkinci Katta Asılı Kaldı

Güncelleme:
Hubei eyaletinde kontrolden çıkan bir kamyon, bir binaya çarparak ikinci katta asılı kaldı. Kazada ölü veya yaralı yok, ancak sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Hefeng'te kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki bir binaya çarptı. Bina duvarını yıkarak içeri giren kamyon, binanın diğer tarafından çıktı. Kamyon, kot farkı nedeniyle ikinci katta asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kamyonun sabitlenmesinin ardından kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
